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Платформа «Диво» от «Ростелекома» получила сертификат ФСТЭК России четвертого уровня доверия

Платформа «Диво» от «Ростелекома» получила сертификат ФСТЭК России четвертого уровня доверия

ПАО «Ростелеком», ИНН 7707049388, ID a-30896F7NfYUJCUneVeSWFc5nz Экосистема «Лукоморье» (входит в коммерческий ИТ-кластер «Ростелекома») получила сертификат соответствия ФСТЭК России на программную платформу «Диво», созданную для управления сервисами в крупных компаниях.

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