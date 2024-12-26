"Идут гонения на русских": Цирк с переобуваниями украинских политиков показывает скорый конец

Коллаж Царьграда Вадим Егоров На Украине с жаром обсуждают новый видеоролик экс-лидера партии "Оппозиционная платформа — За Жизнь" Юрия Бойко, в которой тот осудил неких "радикалов" за снос памятников, переименование городов, запрет русского языка и УПЦ.