iXBT.com
iXBT.comВсе разделы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

iXBT.com

38 подписчиков

Первый внедорожник Geely мощностью 1113 л.с. с запасом хода более 1200 км — Galaxy Zhanjian 700 — за час собрал 43 900 предварительных заказов

Первый внедорожник Geely мощностью 1113 л.с. с запасом хода более 1200 км — Galaxy Zhanjian 700 — за час собрал 43 900 предварительных заказов

Galaxy Zhanjian 700 с тремя электромоторами и клиренсом 233 мм вызвал ажиотаж ещё до старта продаж Geely Galaxy открыла предзаказ на свой первый внедорожник Zhanjian 700, и модель сразу показала высокий спрос.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым