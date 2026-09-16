Первый внедорожник Geely мощностью 1113 л.с. с запасом хода более 1200 км — Galaxy Zhanjian 700 — за час собрал 43 900 предварительных заказов

Galaxy Zhanjian 700 с тремя электромоторами и клиренсом 233 мм вызвал ажиотаж ещё до старта продаж Geely Galaxy открыла предзаказ на свой первый внедорожник Zhanjian 700, и модель сразу показала высокий спрос.
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