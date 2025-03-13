Российская армия завершит зачистку Суджи за 10 дней — Алаудинов

Российская армия планирует завершить зачистку Суджи в течение десяти дней. Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов сообщил, что бойцы ВСУ могут прятаться в подвалах и блиндажах, а также пройдёт зачистка лесов вокруг города.