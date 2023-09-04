Новый учебник ИСТОРИИ... или от чего так штырит либерах и "свидетелей" секты СССР...

Александр Бурачевский

А всякий ли попадёт в детсад? Например, я (ещё в СССР) был лишён и детсада, и пионерлагерей - из-за хронической болезни. Кроме того, очередь в детсад (как и очередь на получение квартиры) растягивалась на годы. Типа, "я - 252-й в очереди, а в этом году достанется лишь первым тридцати". В результате очередь на место в детсаду может подойти, когда уж ребёнок - в третьем классе.