Ну наконец-то засучили рукава и как следует занялись и молодежью, и историей. Давно пора, но лучше поздно, чем никогда.
Новый учебник ИСТОРИИ... или от чего так штырит либерах и "свидетелей" секты СССР...
Комментарии
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ГД
Галина Дубровская
Вот именно всех либералов к либералам
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5 час.
Александр Бурачевский
А всякий ли попадёт в детсад? Например, я (ещё в СССР) был лишён и детсада, и пионерлагерей - из-за хронической болезни. Кроме того, очередь в детсад (как и очередь на получение квартиры) растягивалась на годы. Типа, "я - 252-й в очереди, а в этом году достанется лишь первым тридцати". В результате очередь на место в детсаду может подойти, когда уж ребёнок - в третьем классе.
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5 час.
Taurus Zmei
Когда антисоветчики пишут "историю" результат налицо
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3 час.
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