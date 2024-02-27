Добрый Мир
ГлавнаяБлогМоя странаДержаваКрым домаТрибуналСССР-Империя добраПресс Центр
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Добрый Мир

5 733 подписчика

Истерика на Мюнхенской конференции: Деньги на борьбу с русскими испарились

Истерика на Мюнхенской конференции: Деньги на борьбу с русскими испарились

3 дня назад 3,5K прочитали В рядах европейских политиков вновь началась паника: чиновники обсуждают проблемы с финансированием режима "У" и возможный выход США из Североатлантического альянса.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Лев Добрый
КАК ГОВОРИТСЯ: Денег нет, но вы держитесь бандеровцы!🤠🗡️👈
Ответить
21 час.
Леонид Ла Рошель
...бандеро-овцы!
Ответить
21 час.
ЛЛ
Леонид Ла Рошель
До некоторых туго и со скрипом, потому что без вазелина, начала доходить мысль, что продолжать поддерживать режим бандерлоховского наркомана - пустая трата денег и мат.средств. А при неудачном раскладе вполне вероятно встрять с Последнюю Мировую со всеми вытекающими и излучающими последствиями. Петушара Микрон  от недалёкого ума собирается отправлять НАТО-овец или НАТО-овцов, как правильно, вна усраину, типа их там еще мало, хотя почти все операторы РСЗО, импортных танков и орудий, все кадровые вояки НАТО-овцы. Снарядов при этом больше не станет. Смысл этого противостояния - уменьшение поголовья &quot;золотого миллиарда&quot; в пользу пиндосов. При этом &quot;платить и каяться усраине&quot; придётся продолжить. Зачем отдавать деньги вороватым бандерлохам, если их можно с3,14здить самим?
Ответить
21 час.

Картина дня

наверх