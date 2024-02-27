Истерика на Мюнхенской конференции: Деньги на борьбу с русскими испарились

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Леонид Ла Рошель

До некоторых туго и со скрипом, потому что без вазелина, начала доходить мысль, что продолжать поддерживать режим бандерлоховского наркомана - пустая трата денег и мат.средств. А при неудачном раскладе вполне вероятно встрять с Последнюю Мировую со всеми вытекающими и излучающими последствиями. Петушара Микрон от недалёкого ума собирается отправлять НАТО-овец или НАТО-овцов, как правильно, вна усраину, типа их там еще мало, хотя почти все операторы РСЗО, импортных танков и орудий, все кадровые вояки НАТО-овцы. Снарядов при этом больше не станет. Смысл этого противостояния - уменьшение поголовья "золотого миллиарда" в пользу пиндосов. При этом "платить и каяться усраине" придётся продолжить. Зачем отдавать деньги вороватым бандерлохам, если их можно с3,14здить самим?