🗳 Кандидаты от «Единой России» набрали больше всего голосов на допвыборах в Крыму На допвыборах депутатов Госсовета Крыма третьего созыва по округу №22 явка составила 46,66%.
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