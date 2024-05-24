Пятница, 2️⃣4️⃣ мая, 2024год 🎉 Праздники 🎉 📜 День славянской письменности и культуры 🌳 Европейский день парков 🇷🇺 День кадровика в России 🗓 Памятные даты 🗓 📔 1571 год - Крымский хан Девлет I Герай в ходе своего набега на Москву захватывает и поджигает российскую столицу 📔 1844 год - из Вашингтона в Балтимор отправлена первая телеграмма с помощью телеграфа Морзе 📔 1900 год - в Санкт-Петербурге в присутствии Николая II спустили на воду легендарный крейсер "Аврора" 📔 1925 год - издан первый номер газеты "Комсомольская правда" 📔 1928 год - экспедиция Умберто Нобиле на дирижабле достигла Северного полюса 📔 1956 год - в Швейцарии прошёл первый в истории песенный конкурс "Евровидение" 📔 2003 год - на Красной площади состоялся первый в России концерт экс участника "The Beatles" Пола Маккартни 📔 2008 год - на песенном конкурсе "Евровидение-2008" впервые в истории победу одержал представитель России - Дмитрий Билан с песней "Believe".