Люди хотят быстрее добраться домой на Рождество: "Это неписаный закон – быть рядом с семьей"

В эти дни домой спешат те, кто хочет отпраздновать Рождество на родине. На Северный автовокзал столицы приехали студенты и другие граждане, которые уже некоторое время живут в Кишиневе, но предпочитают при любой возможности ехать в деревню, где их ждут родственники.