ЕС и США требуют от Грузии расследовать нарушения на выборах

выступление правящей партии «Грузинская мечта» после победы на выборах 2024Партия «Грузинская мечта», правящая страной в течение 12 лет, одержала убедительную победу на парламентских выборах в Грузии – более 54% голосов.
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