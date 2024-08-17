«Зенит» поздравил Малкома с победой в Суперкубке Саудовской Аравии: «Аль-Хилаль» обыграл команду Роналду, Мане и Лапорта. Браво, Малки!»

«Малком и «Аль-Хилаль» во второй раз подряд стали обладателями Суперкубка Саудовской Аравии! Бывший футболист сине-бело-голубых отдал голевую передачу на 69-й минуте игры против «Аль-Насра» и поставил точку в матче, забив свой мяч на 72-й! «Аль-Хилаль» обыграл команду Криштиану Роналду, Садьо Мане и Эмерика Лапорта со счетом 4:1.