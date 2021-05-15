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Подача документов на праймериз «Единой России» завершилась в Волгограде

Подача документов на праймериз «Единой России» завершилась в Волгограде

Как сообщает «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу отделения «Единой России» в регионе, об участии во внутрипартийном голосовании объявили 196 человек, из них 108 планируют идти на выборы по списку и 88 – по одномандатным округам.

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