Подача документов на праймериз «Единой России» завершилась в Волгограде

Как сообщает «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу отделения «Единой России» в регионе, об участии во внутрипартийном голосовании объявили 196 человек, из них 108 планируют идти на выборы по списку и 88 – по одномандатным округам.