Картина дня. Финансы

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Социальные реформы: какие изменения ожидают пенсионеров в 2022 году

Социальные реформы: какие изменения ожидают пенсионеров в 2022 году

Российские власти анонсировали новые реформы, связанные с выплатами пенсионных отчислений в 2022 году.

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Vasily Golov
Прежде чем говорить о пенсионных доплатах в регионах,надо проштудировать бюджет региона.Там можно найти массу интересных расходов бюджета.Одни компенсация по выпавшим доходам,другим льгота на налогам.третьим выплаты.В итоге сумма набирается приличная.
ФинамИнфо
Правда, пенсионеры это зачастую не ощущают. Особенно в сельских регионах. Да и регионы бывают разные.
bianka Белая
Эх, если бы каждый пенсионер был бухгалтером или экономистом... Большинству эти баллы- как китайская грамота.
Александр Алексеевич
все эти индексации ведут не к улучшению финансового положения самых малообеспеченых пенсионеров , а к увеличению разрыва между нищими и богатыми ! ведь + 5% (400р) от 8000 рублей , совершенно не совпадают с +5% (1 400р ) от 28 000 рублей !

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