Врач назвал способы избавиться от сутулости

Врач-реабилитолог Геннадий Будаев назвал способы избавиться от сутулости. Его слова приводит МК. Врач заявил, что самой эффективной профилактикой боли в спине для офисных работников являются регулярные физические упражнения.
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