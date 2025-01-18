В Тверской области продолжают утверждать границы особо охраняемых природных территорий

На заседании Президиума Правительства Тверской области, проводимом под председательством губернатора Игоря Рудени, были официально установлены границы особо охраняемых природных территорий (ООПТ), находящихся в муниципалитетах региона Верхневолжья.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии