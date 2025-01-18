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В Тверской области продолжают утверждать границы особо охраняемых природных территорий

В Тверской области продолжают утверждать границы особо охраняемых природных территорий

На заседании Президиума Правительства Тверской области, проводимом под председательством губернатора Игоря Рудени, были официально установлены границы особо охраняемых природных территорий (ООПТ), находящихся в муниципалитетах региона Верхневолжья.

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