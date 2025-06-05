СКР установил личности всех участников инцидента на Ярославском вокзале

Сотрудники Следственного комитета России (СКР) завершили идентификацию всех участников дела, связанного с «похищением» блогера и предпринимателя Арега Щепихина, произошедшего недалеко от Ярославского вокзалаСотрудники Следственного комитета России (СКР) завершили идентификацию всех участников дела, связанного с «похищением» блогера и предпринимателя Арега Щепихина, произошедшего недалеко от Ярославского вокзала.
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