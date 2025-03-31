Это грабеж, так нечестно, я же за вас украинскую кровь проливал: Зеленский истерит, читая новое соглашение с Америкой

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Комментарии
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Амара Карпова
Бесплатный сыр только в мышеловке, если забыли хохлы об этом! За что боролись, на то и напоролись хохлы💯пиндосы это не русские!!!
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1 д.
Василий Дубровин
США выиграли от развала СССР. Потом получили выгоду от переворота на Украине. Сейчас получают выгоду от результатов СВО.
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1 д.
Валерий Фоменков
Сердечно поздравляю бандер-овец с этим знаменательным событием! Раньше лизали задницу своему заокеанскому Хозяину неофициально, теперь будут с удовольствием делать это на законном основании.
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1 д.
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