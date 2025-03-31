Это грабеж, так нечестно, я же за вас украинскую кровь проливал: Зеленский истерит, читая новое соглашение с Америкой

Амара Карпова Бесплатный сыр только в мышеловке, если забыли хохлы об этом! За что боролись, на то и напоролись хохлы💯пиндосы это не русские!!!

Василий Дубровин США выиграли от развала СССР. Потом получили выгоду от переворота на Украине. Сейчас получают выгоду от результатов СВО.