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Закон, порядок, государство

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Расчет 152-мм орудия «Гиацинт-Б» Крымских артиллеристов-десантников уничтожил замаскированное орудие ВСУ в приграничном районе Курской области

Расчет 152-мм орудия «Гиацинт-Б» Крымских артиллеристов-десантников уничтожил замаскированное орудие ВСУ в приграничном районе Курской области

Расчеты буксируемых пушек «Гиацинт-Б» ведут стрельбу на дальностях свыше 20 километров, ежедневно выполняют боевые задачи, уничтожая артиллерию, военные объекты, фортификационные сооружения и технику противника.

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