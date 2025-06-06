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Царьград

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В Новосибирской области полицейские ликвидировали нарколабораторию и изъяли более 10 кг зелья

В Новосибирской области полицейские ликвидировали нарколабораторию и изъяли более 10 кг зелья

Для производства мефедрона злоумышленники купили дом в отдалённом селе.Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Новосибирской области, совместно с коллегами из ГУНК МВД России, ликвидировали подпольную лабораторию по производству синтетического наркотика мефедрона.

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