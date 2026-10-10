SuperJob: водителю-экспедитору в Москве готовы платить от 70 тысяч рублей

Самая высокая зарплата на старте в Москве предлагается водителю-экспедитору. Об этом РИА Новости рассказали в сервисе SuperJob.
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