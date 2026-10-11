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ИА Регнум

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Axios: Кушнер и Уиткофф в Москву пока не едут, выясняют позиции Киева и Европы

Axios: Кушнер и Уиткофф в Москву пока не едут, выясняют позиции Киева и Европы

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и предприниматель Джаред Кушнер на фоне создавшегося кризиса отношений с Киевом отложили визит в Москву.

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