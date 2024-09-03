Политика как он...
ГлавнаяБлогНовостиСоциалкаИстория
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Политика как она есть

40 929 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Акулов
    Главное  преимущество  пиндосов  - печатают  для  себя  Эвересты  долларов  ...А  все  остальные  валюты  и  даже  зо...В США назвали 5 п...
  • Андрей
    Надолго дураку стеклянный ...или разобъет, или потеряетВо Франции предпо...
  • Сергей Храмов
    Множте на 3 и 4 и неошибетесь в количестве погибших и уничтоженных в Полтаве. РВСН.Зеленский привел ...

Марочко: ВС РФ начали брать в огневой мешок ВСУ под Макеевкой

Российские военнослужащие начали брать в огневой мешок подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ), дислоцированные у Макеевки в Луганской Народной Республике, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх