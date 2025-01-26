Про тех,кто держит в квартире(доме) коз,свиней...

Человек просто оскотинился.Он ни о ком,кроме себя любимого не хочет думать.Пусть продаст квартиру и купит сарай и там вместе с козами живёт.

Элеонора Коган

Сама через это прошла с котами, писали на меня.Сейчас притихли, а я стараюсь всё убирать и пользуюсь ликвидаторами запаха. Но коз и свиней держать в наших домах - вообще свинство, ведь плохо и им тоже.