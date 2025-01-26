Усатый-полосаты...
Все темы сайта!ЖИВОТНЫЙ МИРПравила сайтаКОТЭСОБАКИГлавнаяЧЕЛОВЕЧНОСТЬВСЯКО-РАЗНО
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Усатый-полосатый 😺

14 348 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Элеонора Коган
    Сама через это прошла с котами, писали на меня.Сейчас притихли, а я стараюсь всё убирать и пользуюсь ликвидаторами за...Про тех,кто держи...
  • Валентина Власова
    Человек просто оскотинился.Он ни о ком,кроме себя любимого не хочет думать.Пусть продаст квартиру и купит сарай и там...Про тех,кто держи...
  • Элеонора Коган
    Приручить бы.Собака динго: как...

Про тех,кто держит в квартире(доме) коз,свиней...

Недавно  увидела,что некоторые люди держат в квартирах-домах не тольок свиней, но и коз. Ой, общество деградирует или это только мне противно? Коза,свинья,лошадь и прочие- должны жить в своих сарайках.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ВВ
Валентина Власова
Человек просто оскотинился.Он ни о ком,кроме себя любимого не хочет думать.Пусть продаст квартиру и купит сарай и там вместе с козами живёт.
Ответить
18 час.
Элеонора Коган
Сама через это прошла с котами, писали на меня.Сейчас притихли, а я стараюсь всё убирать и пользуюсь ликвидаторами запаха. Но коз и свиней держать в наших домах - вообще свинство, ведь плохо и им тоже.
Ответить
14 час.

Картина дня

наверх