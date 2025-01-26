Недавно увидела,что некоторые люди держат в квартирах-домах не тольок свиней, но и коз. Ой, общество деградирует или это только мне противно? Коза,свинья,лошадь и прочие- должны жить в своих сарайках.
Про тех,кто держит в квартире(доме) коз,свиней...
Комментарии
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ВВ
Валентина Власова
Человек просто оскотинился.Он ни о ком,кроме себя любимого не хочет думать.Пусть продаст квартиру и купит сарай и там вместе с козами живёт.
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18 час.
Элеонора Коган
Сама через это прошла с котами, писали на меня.Сейчас притихли, а я стараюсь всё убирать и пользуюсь ликвидаторами запаха. Но коз и свиней держать в наших домах - вообще свинство, ведь плохо и им тоже.
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14 час.
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