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Стабильно неустойчиво: челябинские синоптики опубликовали прогноз на неделю

Стабильно неустойчиво: челябинские синоптики опубликовали прогноз на неделю

Рассказываем, чего ожидать южноуральцам от погоды на начавшейся семидневке.С 17 по 23 июня погода на Южном Урале будет стабильно неустойчивой.

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