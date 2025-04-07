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Царьград

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Страх войны в Европе: немцы готовятся к возможному кризису

Страх войны в Европе: немцы готовятся к возможному кризису

Страх войны захлестнул Германию: жители адаптируют свою жизнь под угрозу конфликта. Майя Бауэр боится отпускать отпуск в будущем, а Мириам Редляйн запасается непродовольственными товарами.

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