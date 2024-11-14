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Политика как она есть

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Минобороны Польши: Киев вряд ли получит в 2025 году приглашение вступить в НАТО

Минобороны Польши: Киев вряд ли получит в 2025 году приглашение вступить в НАТО

Украина на ближайшем саммите НАТО, который состоится в Гааге в июне 2025 года, вряд ли получит приглашение вступить в альянс.

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