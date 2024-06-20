Геннадий Бережнов

Москва вернула США ощущение страха и беспомощности этим походом боевых кораблей! И это дорогого стоит! Путин показал Гейропе полную беспомощность их правящей элиты и далее полный их коллапс. Спортивные игры в Казани показали Миру, что БРИКС это их справедливое будущее! Байден уже явно не пройдёт, а Трамп сейчас чешет репу, потому как впереди стоят задачи крайне сложные, ранее которые он хотел быстро решить!