КОТ КОСТЯН Из российского Минобороны сообщили об успешной реализации второй части учений по бомбежке НАТО нестратегическим, но все равно ядерным оружием.
2 часа максимум на эвакуацию президента США. Ситуация с ВМФ РФ у берегов Америки
Комментарии
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Геннадий Бережнов
Москва вернула США ощущение страха и беспомощности этим походом боевых кораблей! И это дорогого стоит! Путин показал Гейропе полную беспомощность их правящей элиты и далее полный их коллапс. Спортивные игры в Казани показали Миру, что БРИКС это их справедливое будущее! Байден уже явно не пройдёт, а Трамп сейчас чешет репу, потому как впереди стоят задачи крайне сложные, ранее которые он хотел быстро решить!
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19 час.
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