Маск: Россия зеркально ответит на удары ВСУ дальнобойными ракетами США

Решение администрации Байдена разрешить Украине удары дальнобойными ракетами ATACMS по российской территории раскритиковал американский предприниматель и миллиардер Илон Маск 18 ноября в своей публикации в соцсети X.
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