Более 15 командиров воинских частей, принимающие участие в специальной военной операции в Запорожской области, опровергли в суде доводы следствия о виновности бывшего командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова в мошенничестве с металлоконструкциями.
"Дело" генерала Попова посыпалось
Комментарии
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Виталий Терешин
А не пора поменять местами: судей и следака закрыть и сразу найдем заказчика на устранение Попова.
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3 час.
АК
Алекс Кузь
С таким коррупц подходом нормальной страны не построить. Этак, в роддомах станут детей продавать. Тут , хинштейн в курской проблеме обозначил пенсионера мвд генерал пронькин, как владельца гостиницы или дворца . И думай, теперь, чем помочь солдатам: лучше сразу биткоинами .
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3 час.
ЗК
Зоя Келешиди
Здоровья и долголетия Спартаку!!! Надеемся на справедливость, сколько можно тянуть эту резину, давно пора разобраться с теми кому мешает, прям жить не даёт генерал Попов.
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3 час.
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