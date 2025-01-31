Медвежий угол
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Медвежий угол

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"Дело" генерала Попова посыпалось

"Дело" генерала Попова посыпалось

Более 15 командиров воинских частей, принимающие участие в специальной военной операции в Запорожской области, опровергли в суде доводы следствия о виновности бывшего командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова в мошенничестве с металлоконструкциями.

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Комментарии
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Виталий Терешин
А не пора поменять местами: судей и следака закрыть и сразу найдем заказчика на устранение Попова.
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3 час.
АК
Алекс Кузь
С таким коррупц подходом нормальной страны не построить. Этак, в роддомах станут детей продавать. Тут , хинштейн в курской проблеме обозначил пенсионера мвд генерал пронькин, как владельца гостиницы или дворца . И думай, теперь, чем помочь солдатам: лучше сразу биткоинами .
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3 час.
ЗК
Зоя Келешиди
Здоровья и долголетия Спартаку!!! Надеемся на справедливость, сколько можно тянуть эту резину, давно пора разобраться с теми кому мешает, прям жить не даёт генерал Попов.
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3 час.
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