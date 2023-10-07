Репликант-хамелеон: стиль Дени Вильнева

К повторный прокат вышли «Пожары» — драма, выдвигавшая от Канады на «Оскар». Именно после этого фильма многие узнали о Дени Вильневе, который в 2013-м закрепил успех двумя триллерами с Джейком Джилленхолом («Пленницы» и «Враг»), а уже активно заставил говорить о себе сай-фаем «Прибытие» и «Бегущим по лезвию 2049», сиквелом великой картины Ридли Скотта.