Велемудр. Мир тесен.

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Число Дживы (по Ведам)

Число Дживы (по Ведам)

(Аз есьм на сайте  "Велемудр" и в телеграм-канале  https://t.me/welemudr1) В Ведах есть такое понятие как число Дживы.

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tis_ss TAT RA
Что-то не поняла: у 2ек - 5ка друг, у 5ки- 2ка враг...Интересно...
Natalia Нес
Очень поверхностно...и противоречиво.
Светлана Сагунова
Не понятно к какому числу относятся рождённые 19-го? К десятке?
Александр Николаевич
19 если привести к простому числу то будет 1

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