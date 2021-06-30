Число Дживы (по Ведам)

Александр НиколаевичПолитикаЧисло Дживы (по Ведам) (Аз есьм на сайте "Велемудр" и в телеграм-канале https://t.me/welemudr1) В Ведах есть такое понятие как число Дживы.Вернуться к статье43НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьtis_ss TAT RAЧто-то не поняла: у 2ек - 5ка друг, у 5ки- 2ка враг...Интересно...NНNatalia НесОчень поверхностно...и противоречиво.Светлана СагуноваНе понятно к какому числу относятся рождённые 19-го? К десятке?Александр Николаевич19 если привести к простому числу то будет 1Комментировать
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