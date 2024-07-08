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Царьград

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МЧС предупредило об аномальной жаре в +42 градусов в Ростовской области

МЧС предупредило об аномальной жаре в +42 градусов в Ростовской области

Высокие температуры продержатся в донском регионе еще несколько дней минимум.Сильная жара, которая стала причиной нарушения работы электрооборудования и массового отключения света в Ростове и других населённых пунктах Ростовской области, продержится как минимум ещё несколько дней.

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