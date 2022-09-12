Алькарас выиграл US Open, «Зенит» забил 8 голов «Оренбургу», «Спартак» уступил «Ростову», Талалаев уволен из «Ахмата», Ферстаппен победил на Гран-при Италии и другие новости

«ПСЖ» сильнее «Юве», дубли Мбаппе и Холанда, победа «Реала», фиаско «Челси», Fan ID не отменят, «МЮ» заявил Роналду на ЛЕ, Норманн в «Динамо», Хачанов в 1/2 US Open и другие новости