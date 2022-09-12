Алькарас выиграл US Open, «Зенит» забил 8 голов «Оренбургу», «Спартак» уступил «Ростову», Талалаев уволен из «Ахмата», Ферстаппен победил на Гран-при Италии и другие новости

Доброе утро, друзья! Дайджест новостей прошедшего дня уже ждёт вас 1. «Зенит» уничтожил «Оренбург» в 9-м туре Мир РПЛ – 8:0! Это крупнейшая победа петербуржцев в турнирах России/СССР.
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