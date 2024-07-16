Николай Азаров: Памятник украинскому герою осквернен в Днепре: вот что за страна?

В Днепропетровске, 8 лет назад декоммунизированном до Днепра, патриотически настроенные вредители осквернили памятник украинцу, дважды герою СССР, летчику, генерал-лейтенанту авиации, уроженцу Днепропетровской области Анатолию Яковлевичу Брандысу.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии