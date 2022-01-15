Настоящий «майдан» у Казахстана может быть еще впереди

Сегодня, когда основные драматические события в Казахстане уже позади, страсти улеглись, а воинский контингент ОДКБ засобирался на выход, можно попытаться подвести некий промежуточный итог того, что произошло в начале 2022 года в этой стране.
Сегодня, когда основные драматические события в Казахстане уже позади, страсти улеглись, а воинский контингент ОДКБ засобирался на выход, можно попытаться подвести некий промежуточный итог того, что произошло в начале 2022 года в этой стране.
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