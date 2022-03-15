Пабло попрощался с «Локомотивом»: «Всегда буду носить в сердце воспоминания о том, что мы построили вместе»

Пабло попрощался с «Локомотивом». Вчера московский клуб объявил о переходе защитника во «Фламенго». Трансфер оценивается в 2,5 миллиона евро.

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