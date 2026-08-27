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MeMo-Logic

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Защита права собственности посредством виндикационного иска: основания и пределы

Представим ситуацию: собственник автомобиля влез в долги. Кредиторы не захотели обращаться в суд, а решили вопрос, как говорится, «по-пацански» (приехали и забрали машину в счет долга).

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