Like a Dragon: Infinite Wealth уже продалась тиражом в 1 миллион копий Издательство Sega и ст...

Like a Dragon: Infinite Wealth уже продалась тиражом в 1 миллион копийИздательство Sega и студия Ryu Ga Gotoku Studio объявили о том, что продажи игры Like a Dragon: Infinite Wealth уже превысили 1 миллион копий всего за неделю с момента релиза игры.
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