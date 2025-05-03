Заявления представителей украинских властей относительно предложенного Москвой перемирия в дни празднования 80-летия Победы СССР в Великой Отечественной войне показывают, что в идеологической основе современного киевского режима лежит нацизм.
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