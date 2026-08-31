Шеф бюро Reuters в России ушел из-за разногласий с Лондоном по освещению российской повестки

Руководитель российского бюро Reuters Гай Фолконбридж покидает свой пост с 1 сентября. По данным источников «Коммерсанта», причиной ухода стали разногласия с руководством агентства в Лондоне по поводу редакционной политики и принципов освещения событий в России.
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