Австралия на 12 часов «окунулась в каменный век» из-за сбоя в работе второго по величине мобильного оператора

Парализовало транспорт, банки, скорую помощь, без связи остались 10 млн человек — почти половина населения страныОбновлено в 11:20Сбой в работе оператора Optus в Австралии произошел рано утром — это около девяти вечера по Москве.
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