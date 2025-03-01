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Давай пожалеем: Европейские лидеры поддержали Украину после спора в Белом доме

Давай пожалеем: Европейские лидеры поддержали Украину после спора в Белом доме

Царьград Фото: freepik.com. Канцлер Германии Олаф Шольц, лидер консервативного блока ХДС/ХСС Фридрих Мерц и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выразили поддержку Украине после отмены выступлений президента Владимира Зеленского в Вашингтоне.

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Комментарии
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Eduard
Шайка народов ЕС.Витрины везде одинаковы!
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16 час.
Eduard
Европейские рабы совсем охренели!
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16 час.
Eduard
Давайте говорят пожалеем самозванца!
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16 час.
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