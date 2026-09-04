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На ВЭФ обсудили роль «Лидеров России» в развитии кадрового ресурса Дальнего Востока

На ВЭФ обсудили роль «Лидеров России» в развитии кадрового ресурса Дальнего Востока

На площадке Дальневосточного федерального университета в рамках молодежного дня Восточного экономического форума развернулась дискуссия о том, как конкурс «Лидеры России» помогает выстраивать карьерные траектории и укреплять кадровый фундамент макрорегиона.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя АНГЕЛ АНГЕЛ
АНГЕЛ АНГЕЛ

С этим в России нет проблем. "эффективных" менеджеров по освоению, разворовыванию народных бюджетных средств. Пригласим Чубайса и компанию успешно освоивших миллиарды и благополучно свалившие с почестями из России. А последователей и учеников тут вагон и телега...