На ВЭФ обсудили роль «Лидеров России» в развитии кадрового ресурса Дальнего Востока

На площадке Дальневосточного федерального университета в рамках молодежного дня Восточного экономического форума развернулась дискуссия о том, как конкурс «Лидеры России» помогает выстраивать карьерные траектории и укреплять кадровый фундамент макрорегиона.
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