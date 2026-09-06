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В Оренбургской области при пожаре повреждены около 30 садовых домиков

В Оренбургской области при пожаре повреждены около 30 садовых домиков

В Оренбургской области пожар в Соль-Илецком муниципальном округе повредил примерно 30 не предназначенных для проживания домиков в СНТ (садовом некоммерческом товариществе) «Заря», сообщает на канале в «Максе» региональное управление МЧС.

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