Психолог объяснила поведение Седоковой из-за гибели бывшего мужа

Известная певица Анна Седокова переживает непростой период в своей жизни. Вчера стало известно о трагическом событии — преждевременному уходу из жизни её бывшего мужа, латвийского баскетболиста Яниса Тиммы.
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