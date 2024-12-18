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Психолог объяснила поведение Седоковой из-за гибели бывшего мужа

Психолог объяснила поведение Седоковой из-за гибели бывшего мужа

Известная певица Анна Седокова переживает непростой период в своей жизни. Вчера стало известно о трагическом событии — преждевременному уходу из жизни её бывшего мужа, латвийского баскетболиста Яниса Тиммы.

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