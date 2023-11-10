Выпускницами программы «Женщина-лидер» стали 166 женщин из 22 стран мира

МОСКВА, 10 ноября, ФедералПресс. Состоялась торжественная церемония, на которой были подведены итоги международного потока программы «Женщина-лидер» управленческой мастерской «Сенеж» президентской платформы «Россия – страна возможностей».
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