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Выпускницами программы «Женщина-лидер» стали 166 женщин из 22 стран мира

Выпускницами программы «Женщина-лидер» стали 166 женщин из 22 стран мира

МОСКВА, 10 ноября, ФедералПресс. Состоялась торжественная церемония, на которой были подведены итоги международного потока программы «Женщина-лидер» управленческой мастерской «Сенеж» президентской платформы «Россия – страна возможностей».

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