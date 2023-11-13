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В Новосибирске мужчина с ножом пытался похитить второклассника

В Новосибирске мужчина с ножом пытался похитить второклассника

На Ключ-Камышенском плато неизвестный мужчина хотел усадить ребёнка в машину.Жительница Новосибирска сообщила в понедельник, 13 ноября, что её сына-второклассника на улице пытался похитить неизвестный мужчина.

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