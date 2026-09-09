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The Eurasia Daily news agency

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Gaz didn't believe in China: Europe's hopes are evaporating — almost $ 1,000 already

Gaz didn't believe in China: Europe's hopes are evaporating — almost $ 1,000 already

Gas prices in Europe are approaching the psychological mark of $ 1,000 per thousand cubic meters. Experts doubt that this winter the reduced demand in China and the growth of Russian gas supplies to China will bring Europe more LNG.

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