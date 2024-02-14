Профориентационный центр «Россия – мои горизонты» открылся на ВДНХ

В мобильном Историческом парке «Россия – Моя история» на ВДНХ открылась новая профориентационная экспозиция «Россия – мои горизонты», где школьники могут пройти тестирование, познакомиться с различными специальностями и узнать, какая профессия им подходит.
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