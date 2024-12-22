«Несмотря на отдельные возгласы, что рыбы становится меньше, никаких опасений нет»

Из-за колебаний уровня воды на Волге зарастают мелководья, что негативно влияет на нерест. Как обстоят дела с запасами рыбы на Куйбышевском и Нижнекамском водохранилищах, изучала экспедиция на судне «Владимир Усков».
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